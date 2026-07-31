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Sánchez atribui crise em Ceuta a boato espalhado por 'máfias de tráfico humano'

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AFP
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Repórter
31/07/2026 08:40

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O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, associou nesta sexta-feira (31) a crise migratória no enclave de Ceuta a uma "interpretação tendenciosa" por parte de "máfias do tráfico humano" de uma recente decisão judicial sobre a repatriação de migrantes que chegam por mar. 

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Sánchez afirmou que "nos últimos dias" houve uma "disseminação nas redes sociais, por meio dessas máfias", de uma "interpretação tendenciosa" de uma decisão do Supremo Tribunal espanhol.

Segundo a decisão judicial, "aqueles que entram em nosso território a nado, por mar, não têm direito à repatriação", explicou o líder socialista, acrescentando que essa "interpretação tendenciosa" é o que "se espalhou como fogo em palha nas últimas horas".

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mig/dth/ns/hgs/aa/fp

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