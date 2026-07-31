Inflação registra leve alta na zona do euro em julho, a 2,9%
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A inflação registrou leve alta em julho na zona do euro, a 2,9% em termos anuais, contra 2,8% no mês passado, segundo uma primeira estimativa da agência Eurostat.
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O leve aumento, vinculado principalmente ao agravamento das tensões sobre os preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio, está alinhado com as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg.
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