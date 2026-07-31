Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Incêndo florestal afeta a ilha grega de Creta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/07/2026 06:34

compartilhe

SIGA

Os bombeiros gregos lutavam nesta sexta-feira (31) contra um incêndio florestal que devora partes da ilha turística de Creta, apesar de uma melhora nas condições, informaram as autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A situação nos arredores da (cidade de) Retimno está melhor", declarou um porta-voz do corpo de bombeiros. Mas o fogo "ainda não está controlado e ainda há muitos focos", acrescentou. 

Quase 4.500 hectares foram queimados na quarta e quinta-feira ao sul da localidade, segundo o site meteo.gr do Observatório Nacional de Atenas, que analisou imagens de satélite do programa europeu Copernicus.

Os ventos fortes e persistentes, a geologia e o relevo acidentado da região complicam as operações de combate às chamas.

Na península do Peloponeso (sul), um incêndio próximo ao porto de Patras também preocupa as autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yap-hec/clr/mmy/dbh/fp

Tópicos relacionados:

ambiente clima emergencia grecia incendio meio turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay