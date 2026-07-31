Irã anuncia ataques contra bases americanas no Kuwait

O Exército iraniano afirmou nesta sexta-feira (31) que lançou ataques com drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait, após a retomada das hostilidades entre Washington e Teerã na guerra no Oriente Médio.

As forças militares da República Islâmica afirmaram em um comunicado que atacaram áreas de "aviões de combate, sistemas de comunicações via satélite e instalações de armazenamento de equipamentos na base aérea Ahmad al Jaber, no Kuwait".

Não houve comentários imediatos por parte do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

As forças iranianas afirmaram que os ataques foram uma "resposta à recente agressão do Exército terrorista dos Estados Unidos contra o nosso país e ao seu ataque brutal contra uma residência na ilha de Qeshm".

A imprensa local informou na quinta-feira que três membros de uma família morreram em ataques americanos contra Qeshm, localizada no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial para o comércio de petróleo, fechada de fato pelo Irã desde o início do conflito em fevereiro.

Washington ataca as províncias costeiras do sul do Irã em uma tentativa de enfraquecer o controle de Teerã sobre a passagem marítima.

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