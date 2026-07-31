Quase 40 mil migrantes atravessaram fronteira Marrocos-Ceuta nos últimos dias
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Quase 40 mil pessoas atravessaram a fronteira entre Marrocos e Espanha pelo território espanhol de Ceuta nos últimos dias, informou uma fonte policial à AFP nesta sexta-feira (31).
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As chegadas continuaram durante a noite passada e na manhã de sexta-feira, em sua maioria de homens jovens e adolescentes, segundo a mesma fonte.
Além disso, 18 pessoas morreram na tentativa de alcançar o pequeno território de 80 mil habitantes.
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