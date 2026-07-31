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Explosão em mina de carvão deixa 34 mortos no Paquistão

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AFP
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Repórter
31/07/2026 06:10

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Uma explosão em uma mina de carvão matou pelo menos 34 trabalhadores no sul do Paquistão, informou nesta sexta-feira (31) a agência provincial de gestão de desastres.

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As equipes de resgate procuram por mais trabalhadores desaparecidos.

A explosão, causada por gás metano, aconteceu na quinta-feira (30) em uma reserva próxima da capital da província de Baluchistão, rica em recursos naturais. 

"Segundo as informações recebidas das equipes mobilizadas, 34 corpos foram recuperados", afirmou o órgão de resposta a desastres da região em um comunicado.

"A operação conjunta de resgate continua para localizar e resgatar os mineiros que permanecem presos", acrescenta a nota, que não menciona quantos trabalhadores estavam na mina.

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bur-ceg/tc/arm/cjc/fp

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