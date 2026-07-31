Vale tem queda no lucro no segundo trimestre

A Vale anunciou nesta quinta-feira uma queda acentuada no seu lucro líquido no segundo trimestre, afetada, em parte, pela volatilidade cambial, apesar da melhora em seus principais indicadores operacionais.

O lucro líquido caiu 35% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 1,375 bilhão. Os custos de produção aumentaram no trimestre, o que levou a empresa a revisar para cima suas projeções de gastos para o restante do ano.

A Vale destacou sua melhor produção de minério de ferro para um segundo trimestre desde 2018, além da melhor produção de cobre desde 2017 e de níquel desde 2020.

A empresa inicou a operação de um projeto no sudeste do Pará que vai adicionar 20 milhões de toneladas de capacidade de produção de minério de ferro. Também divulgou um pagamento de dividendos no valor de US$ 1,7 bilhão e um novo programa de recompra de ações de até 100 milhões de papéis.

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