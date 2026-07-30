STF autoriza investigação contra Lulinha

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a Polícia Federal (PF) a investigar o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informou nesta quinta-feira (30) à AFP uma fonte do Judiciário.

A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, disse a fonte, sob condição de anonimato, sem fornecer mais informações sobre as suspeitas que recaem sobre Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha.

O anúncio ocorre três dias antes de o presidente ser oficializado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) como candidato à reeleição nas eleições de outubro.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a investigação busca determinar se Lulinha atuou para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes em tratativas junto ao Ministério da Saúde relacionadas à comercialização de cannabis medicinal.

O lobista, conhecido como Careca do INSS, é um empresário que está preso desde setembro, apontado como uma das figuras centrais de um esquema de fraude bilionária contra aposentados e pensionistas.

O escândalo, que veio à tona em abril do ano passado, levou à demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior.

"Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como o filho de qualquer pessoa. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas", reagiu Lula durante uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda., após a divulgação da decisão de Mendonça.

A abertura dessa investigação soma-se a outra frente que Lulinha enfrenta desde fevereiro, quando uma comissão do Congresso autorizou a investigação de suas contas bancárias por suspeitas de que ele teria atuado como "sócio oculto" em empreendimentos supostamente financiados com recursos desviados desse mesmo esquema.

Lula, que foi condenado em 2018 em um caso de corrupção antes de ter sua condenação anulada, após passar mais de um ano e meio na prisão, será oficialmente proclamado candidato presidencial do PT neste domingo, em São Paulo.

O presidente, de 80 anos, enfrentará em outubro Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por uma tentativa de golpe de Estado.

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