Tabilo avança às quartas de final em Washington; De Minaur vence jovem Cruz Hewitt
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O tenista chileno Alejandro Tabilo avançou às quartas de final do ATP 500 de Washington nesta quinta-feira (30), enquanto o australiano Alex de Minaur, atual campeão, interrompeu a trajetória de seu jovem compatriota Cruz Hewitt.
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Tabilo derrotou o francês Terence Atmane com parciais de 6-3 e 7-6 (8/6).
O chileno, número 30 do ranking da ATP, chegou às quartas de final pela quinta vez nesta temporada, após ter alcançado essa fase em Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago e Bastad.
Seu próximo adversário será o vencedor da partida desta quinta-feira entre o americano Ben Shelton (segundo cabeça de chave) e o francês Ugo Humbert.
Mais cedo, De Minaur não deu chances ao jovem Cruz Hewitt, de 17 anos, a quem derrotou por 6-2 e 6-3.
Filho de Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo e mentor do próprio De Minaur, o jovem buscava sua segunda vitória no circuito profissional, após ter vencido sua partida de estreia na terça-feira contra o americano Marcos Giron.
Ao enfrentar De Minaur, o principal cabeça de chave do torneio, Cruz Hewitt ficou em desvantagem logo no início da partida, perdendo os cinco primeiros games consecutivamente.
Sob o olhar atento do pai, Hewitt perdeu o saque no terceiro game do segundo set e não conseguiu se recuperar antes de receber um abraço do vencedor junto à rede.
"Boa sorte com os próximos 10 anos da sua vida", disse De Minaur, a quem Hewitt havia descrito, no início da semana, como um "irmão mais velho".
"Sabia que eu o enfrentaria no circuito algum dia, mas não esperava que fosse nesta semana", disse De Minaur após a partida. "Foi uma sensação incrível. Especialmente ao olhar para todas as fotos fantásticas que temos juntos e ver como nós dois evoluímos".
O australiano dará sequência à sua defesa do título contra o americano Brandon Nakashima, que protagonizou uma surpresa na partida anterior ao derrotar o tcheco Jakub Mensik por 7-6 (7/5), 3-6 e 6-4.
Na chave feminina, um torneio WTA 500, a principal cabeça de chave, Jessica Pegula, virou o jogo após perder o primeiro set e derrotou a polonesa Magdalena Frech por 3-6, 6-3 e 6-0.
--- Resultados desta quinta-feira do torneio de Washington
- Masculino (ATP 500)
Segunda rodada:
Alex De Minaur (AUS/N.1) x Cruz Hewitt (AUS) 6-2, 6-3
Brandon Nakashima (EUA) x Jakub Mensik (CZE/N.7) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4
Alejandro Tabilo (CHI) x Terence Atmane (FRA) 6-3, 7-6 (8/6)
- Feminino (WTA 500)
Segunda rodada:
Jessica Pegula (EUA/N.1) x Magdalena Frech (POL) 3-6, 6-3, 6-0
Anna Kalinskaya (RUS/N.5) x Janice Tjen (INA) 1-6, 6-3, 7-6 (9/7)
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amz-gbv/cl/aam