Dirigentes do Hamas confirmam acordo com Israel para pôr fim a conflito

Fontes de alto escalão do Hamas confirmaram nesta sexta-feira (31, data local) que chegaram a um acordo para pôr fim ao conflito com Israel, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o grupo estava disposto a desarmar-se.

Dois dirigentes do movimento islamista palestino, que falaram à AFP sob condição de anonimato, afirmaram que chegaram a um acordo com Israel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-dc/jd/lga/am