Dirigentes do Hamas confirmam acordo com Israel para pôr fim a conflito
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Fontes de alto escalão do Hamas confirmaram nesta sexta-feira (31, data local) que chegaram a um acordo para pôr fim ao conflito com Israel, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o grupo estava disposto a desarmar-se.
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Dois dirigentes do movimento islamista palestino, que falaram à AFP sob condição de anonimato, afirmaram que chegaram a um acordo com Israel.
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