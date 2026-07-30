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Dirigentes do Hamas confirmam acordo com Israel para pôr fim a conflito

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AFP
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Repórter
30/07/2026 20:46

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Fontes de alto escalão do Hamas confirmaram nesta sexta-feira (31, data local) que chegaram a um acordo para pôr fim ao conflito com Israel, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o grupo estava disposto a desarmar-se.

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Dois dirigentes do movimento islamista palestino, que falaram à AFP sob condição de anonimato, afirmaram que chegaram a um acordo com Israel.

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str-dc/jd/lga/am

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