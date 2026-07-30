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Arábia Saudita anuncia aliança para garantir navegação no Mar Vermelho

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 20:24

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A Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira (30) a criação de uma coalizão marítima de 14 países para garantir a navegação no Mar Vermelho, em meio à tensão no estreito de Bab al-Mandeb devido a uma ameaça dos rebeldes huthis do Iêmen.

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O movimento rebelde, aliado do Irã, anunciou na semana passada um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, seguido da reivindicação da autoria de ataques a petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

A Arábia Saudita depende do Estreito de Bab al-Mandeb, localizado no extremo sul do Mar Vermelho, para manter suas exportações de petróleo, enquanto o Irã mantém sob seu controle o Estreito de Ormuz, do outro lado da península.

A coalizão anunciada por Riade tem o objetivo de "fortalecer a segurança marítima, proteger a liberdade de navegação, garantir as rotas comerciais internacionais e as rotas de abastecimento de energia e proteger os interesses marítimos comuns no Estreito de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho e no Golfo de Áden", destaca um comunicado conjunto divulgado pelo Ministério da Defesa saudita.

A Arábia Saudita afirmou que a aliança tem "um caráter puramente defensivo" e "não é dirigida contra nenhum Estado". Entre seus membros estão Kuwait, Bahrein, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Nigéria.

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bur-ml/cgc/vl/vel/mr/lb/am

Tópicos relacionados:

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