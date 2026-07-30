Trump anuncia acordo para "desarmamento completo" do Hamas e retirada israelense

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (30) que seu Conselho de Paz alcançou um acordo sobre o "desarmamento completo do Hamas e de outros grupos armados" em Gaza, o que, uma vez concluído, implicará a retirada de Israel do território.

"Hoje, o Conselho de Paz alcançou um acordo HISTÓRICO para o DESARMAMENTO COMPLETO do Hamas e de todos os demais grupos armados em Gaza. Este é um passo monumental rumo a uma PAZ e SEGURANÇA duradouras", escreveu Trump na Truth Social, afirmando que o desarmamento será realizado por etapas.

"À medida que o desarmamento for concluído, as forças israelenses se retirarão, e a Força Internacional de Estabilização trabalhará com uma nova força policial palestina para assumir a responsabilidade por Gaza", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/ksb/mr/cjc/am