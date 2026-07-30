Chile e Venezuela acordam "normalização" de relações após ruptura em 2024

O governo do Chile anunciou nesta quinta-feira (30) que chegou a um acordo com a Venezuela para restabelecer as relações bilaterais por meio da reabertura dos serviços consulares, após a ruptura diplomática em 2024, provocada por tensões políticas entre os então presidentes Gabriel Boric e Nicolás Maduro.

Em julho de 2024, o governo chavista determinou a retirada do pessoal diplomático da Venezuela no Chile e em outros seis países, que haviam pedido a "revisão completa dos resultados" das eleições nas quais Maduro foi declarado vencedor.

"Foi alcançado esse acordo de grande importância, que nos permite avançar passo a passo na normalização das relações (...). A partir de hoje, Chile e Venezuela iniciam uma nova etapa", afirmou o presidente de ultradireita José Antonio Kast, no palácio presidencial.

O acordo "nos permitirá avançar nos enormes desafios que enfrentamos como países de um mesmo continente. Desafios relacionados à segurança, à migração e ao desenvolvimento econômico", acrescentou o presidente.

A ruptura das relações entre os dois países era um obstáculo para a política migratória de Kast, que pretende expulsar a maioria dos 330 mil imigrantes em situação irregular que vivem no Chile, a maior parte deles venezuelanos.

No mês passado, o Chile enviou ajuda humanitária e equipes de resgate à Venezuela após os devastadores terremotos que deixaram milhares de mortos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

axl/gta/mr/am