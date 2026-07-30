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Iraque nega ter autorizado ataques dos EUA e Arábia Saudita contra grupos pró-Irã

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 19:24

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O Iraque negou nesta quinta-feira (30) ter autorizado os recentes ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita em seu território, que deixaram cerca de 20 milicianos pró-Irã mortos.

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Washington havia afirmado que a ofensiva lançada na quarta-feira foi coordenada com Bagdá.

"O governo não tinha conhecimento" dessas ações e "não aprovou nenhum ataque contra locais ou grupos específicos no Iraque", declarou o porta-voz Haider al Aboudi à televisão estatal.

Os ataques deixaram pelo menos 20 milicianos mortos, entre eles cinco iranianos, segundo as Forças de Mobilização Popular (Hashed al Shaabi), uma aliança armada iraquiana que reúne grupos pró-Irã.

Os Estados Unidos exercem crescente pressão sobre Bagdá para desarmar esses grupos, que participaram da guerra no Oriente Médio em apoio a Teerã, realizando ataques contra instalações americanas no Iraque e em toda a região.

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rh/ach/vel/mr/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira iraque

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