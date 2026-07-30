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Demolição de prédios danificados por terremotos na Venezuela é iniciada

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AFP
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Repórter
30/07/2026 18:24

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A Venezuela começou nesta quinta-feira (30) a implodir edifícios que desabaram em consequência do terremoto duplo do mês passado, que deixou mais de 5.500 mortos e centenas de estruturas destruídas, em meio ao desconcerto da população, constatou uma equipe da AFP.

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Segundo as autoridades, 190 edifícios desabaram, enquanto outros 856 foram danificados pelos tremores. "Nenhuma estrutura será demolida enquanto houver vítimas ou pessoas a serem resgatadas", afirmou, há dois dias, em entrevista coletiva, o ministro dos Transportes e responsável pela reconstrução das moradias, Francisco Garcés.

Durante a tarde, ouviu-se uma forte explosão seguida por uma nuvem de fumaça na região de Catia La Mar, em La Guaira, estado vizinho de Caracas e o mais afetado pelos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país em 24 de junho.

Desde cedo, militares bloquearam o acesso a várias quadras ao redor da área onde começou a detonação controlada de um edifício, enquanto uma bandeira vermelha foi hasteada para alertar sobre o perigo das operações e a necessidade de manter distância.

"No momento da explosão, estávamos terminando uma santa missa para dar o descanso eterno a alguns familiares que partiram deste mundo. Então ouvimos a explosão e, bem, as pessoas ficaram assustadas porque foi um estrondo muito forte", disse à AFP Jesús Díaz, advogado de 36 anos e morador de La Guaira, acrescentando que depois as pessoas se acalmaram.

Pouco mais de um mês após os terremotos, o cenário nesse destino turístico favorito dos moradores de Caracas continua desolador, com montanhas de escombros e edifícios que permaneceram de pé, mas sem paredes e janelas. Outras estruturas estão inclinadas, como se estivessem prestes a desabar.

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bc-mbj-lp/cr/am

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