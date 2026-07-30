Nove migrantes mortos ao tentar chegar ao enclave espanhol de Ceuta
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Nove migrantes morreram ao tentar chegar a nado, vindos do Marrocos, ao enclave espanhol de Ceuta, para onde centenas de migrantes chegaram nas últimas horas, informou à AFP a delegação do governo espanhol nesse território localizado no norte da África.
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"Foram recuperados nove corpos" de migrantes, informou uma porta-voz da delegação do governo, sem fornecer mais detalhes.
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du-an/am