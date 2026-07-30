Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rashford se despede do Barcelona e deverá voltar ao Manchester United

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 15:06

compartilhe

SIGA

O atacante inglês Marcus Rashford manifestou nesta quinta-feira (30) sua gratidão ao Barcelona, clube onde jogou por empréstimo, antes de se preparar para retornar ao Manchester United. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Rashford, de 28 anos, marcou 14 gols e deu 14 assistências durante sua passagem pelo Barça, disputando 49 partidas levando em conta todas as competições. 

O clube catalão optou por não mantê-lo no elenco, priorizando a contratação de seu compatriota Anthony Gordon, que chegou ao Camp Nou vindo do Newcastle. 

"Sou muito grato a todos no clube por me permitirem viver uma experiência tão positiva e memorável", escreveu o jogador em uma publicação no Instagram. 

"Obrigado por tudo, Rashy. Você sempre será um de nós", respondeu o Barcelona. 

Rashford deverá permanecer no Manchester United, equipe agora comandada por seu ex-companheiro de time Michael Carrick. 

Ele tem mais dois anos de contrato com os 'Red Devils' e sua última partida pelo clube foi em dezembro de 2024, antes de um empréstimo ao Aston Villa, que antecedeu sua ida para o Barcelona alguns meses depois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jw/smg/jc/dar/ah/dr/raa/aam/aa

Tópicos relacionados:

eng esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay