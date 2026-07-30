Chelsea contrata o zagueiro francês Maxence Lacroix
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O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira (30), a contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix, que chega ao clube de Stamford Bridge vindo do Crystal Palace com um contrato válido até 2032.
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Segundo a imprensa britânica, o valor da transferência do jogador de 26 anos, que defendeu a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 352 milhões na cotação atual).
Revelado nas categorias de base do Sochaux e com passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, o zagueiro conquistou a Conference League em maio com o Crystal Palace, clube pelo qual disputou 98 partidas desde sua chegada em 2024.
Agora sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, o Chelsea tem se mostrado ambicioso nas contratações, com destaque para a chegada do meia-atacante Morgan Rogers por um valor estimado em 137 milhões de euros (R$ 803 milhões), um recorde histórico para um jogador inglês.
Os 'Blues' também anunciaram a contratação do zagueiro italiano Marco Palestra, de 21 anos, vindo da Atalanta por um valor próximo a 65 milhões de dólares (R$ 330,7 milhões).
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