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Espanha enviará soldados para garantir a segurança no enclave de Ceuta

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AFP
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Repórter
30/07/2026 14:54

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O governo espanhol enviará soldados para garantir a segurança no enclave norte-africano de Ceuta, por onde entraram centenas de migrantes vindos de Marrocos, anunciou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (30).

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"As Forças Armadas reforçarão a Guarda Civil no exercício de suas atribuições e em quaisquer outras funções que se façam necessárias para manter a segurança na cidade de Ceuta", afirmou o Ministério em comunicado.

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du/an/aa

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