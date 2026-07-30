Espanha enviará soldados para garantir a segurança no enclave de Ceuta
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O governo espanhol enviará soldados para garantir a segurança no enclave norte-africano de Ceuta, por onde entraram centenas de migrantes vindos de Marrocos, anunciou o Ministério do Interior nesta quinta-feira (30).
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"As Forças Armadas reforçarão a Guarda Civil no exercício de suas atribuições e em quaisquer outras funções que se façam necessárias para manter a segurança na cidade de Ceuta", afirmou o Ministério em comunicado.
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