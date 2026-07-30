Zelensky acusa Coreia do Norte de fornecer à Rússia o míssil que matou uma família

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (30) que o míssil que matou pelo menos seis membros da mesma família em um recente ataque russo pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte.

"É claro que novas investigações serão realizadas, tudo será verificado, mas, por enquanto, tudo indica que se trata de armamento balístico norte-coreano", disse ele em seu pronunciamento noturno.

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