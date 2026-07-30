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Zelensky acusa Coreia do Norte de fornecer à Rússia o míssil que matou uma família

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AFP
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Repórter
30/07/2026 14:42

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O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (30) que o míssil que matou pelo menos seis membros da mesma família em um recente ataque russo pode ter sido fornecido pela Coreia do Norte. 

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"É claro que novas investigações serão realizadas, tudo será verificado, mas, por enquanto, tudo indica que se trata de armamento balístico norte-coreano", disse ele em seu pronunciamento noturno.

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bur-rco/jj/ahg/mmy/aa

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