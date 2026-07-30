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Brasil anuncia amistoso contra Índia em 3 de outubro

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Repórter
30/07/2026 14:42

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O Brasil, que atualmente passa por um processo de reformulação após o fracasso na Copa do Mundo de 2026, disputará um amistoso contra a Índia no dia 3 de outubro, em Calcutá, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (30). 

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A CBF confirmou que antes disso, a Seleção enfrentará a Austrália em dois amistosos — nos dias 25 de setembro, em Townsville, e 29 de setembro, em Brisbane —, partidas que já haviam sido anunciadas pela federação australiana no final de junho.

"Com esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030", disse o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, citado em um comunicado da entidade.

A seleção canarinho foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, após perder por 2 a 1 para a Noruega.

"Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento na Seleção nos próximos anos", antecipou o treinador de 67 anos.

Antes de disputar a Copa do Mundo, Ancelotti renovou seu contrato como técnico da seleção brasileira até 2030. 

Ele prometeu uma relação muito próxima com as categorias de base, com ênfase na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Temos que ter uma boa conexão com a Sub-20, aproveitar também a preparação para a próxima Olimpíada, em que muitos jogadores podem, em teoria, estar na Copa do Mundo de 2030", explicou o técnico.

A Copa de 2026 marcou o fim da trajetória para astros como Neymar, de 34 anos. O maior artilheiro da história da Seleção, com 80 gols, reafirmou nesta semana sua decisão de não vestir mais a 'Amarelinha'.

Ancelotti e a comissão técnica já realizaram "reuniões muito produtivas" com os treinadores das categorias Sub-20 e Sub-17, Paulo Victor e Dudu Patetuci, "com a intenção de prospectar novos nomes e talentos, que serão certamente testados ao longo do ciclo", disse Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas da CBF.

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erc/raa/aam/aa

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