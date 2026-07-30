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Roma contrata atacante argentino Santiago Castro

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Repórter
30/07/2026 14:42

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A Roma, que disputará a próxima edição da Liga dos Campeões, anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante argentino Santiago Castro, vindo do Bologna. 

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O clube italiano não divulgou o valor da transferência do jogador de 21 anos, mas a imprensa italiana aponta uma cifra próxima a 35 milhões de euros (R$ 205 milhões na cotação atual). 

Castro, que foi recebido por centenas de torcedores ao chegar à capital italiana na segunda-feira, marcou 7 gols na última temporada da Serie A. 

O jovem e promissor argentino, que vestirá a camisa 9, vai se juntar ao compatriota Paulo Dybala na Roma. 

A equipe da capital italiana, comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, terminou em terceiro lugar na última temporada da Serie A, sua melhor colocação no campeonato desde a temporada 2017–2018.

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rba/dam/meb/aam

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