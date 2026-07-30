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China expressou aos EUA sua 'profunda preocupação' com últimas restrições comerciais

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AFP
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Repórter
30/07/2026 14:30

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O representante comercial da China manifestou, nesta quinta-feira (30), aos Estados Unidos a "profunda preocupação" gerada pelas últimas restrições comerciais de Washington, informou a imprensa estatal.

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A China e os Estados Unidos passaram grande parte do ano passado envolvidos em uma guerra comercial, mas chegaram a uma trégua quando o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, se reuniram em outubro passado. 

No entanto, os Estados Unidos anunciaram na semana passada novas tarifas contra a China e 59 outros países por supostas preocupações relacionadas com o trabalho forçado. 

Na quarta-feira, a China acusou os Estados Unidos de querer esmagar as empresas chinesas depois que Washington proibiu as importações de robôs humanoides e modelos quadrúpedes fabricados no exterior. 

Em uma videochamada entre o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, nesta quinta-feira, "a China expressou profunda preocupação com as últimas restrições econômicas e comerciais", informou a agência de notícias estatal Xinhua.

A agência descreveu a conversa como "franca, profunda e construtiva" e informou que as autoridades discutiram "a manutenção das relações econômicas e comerciais estáveis (...) e como abordar adequadamente as preocupações mútuas na próxima fase".

Durante sua viagem a Pequim em maio, Trump convidou Xi para visitar os Estados Unidos em setembro, mas essa visita ainda não foi confirmada.

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mya/ane/an/ahg/aa

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