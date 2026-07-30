Trump avalia retirar temporariamente indicação do procurador-geral por objeções de republicanos

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quinta-feira (30), que está considerando retirar temporariamente a indicação de Todd Blanche para procurador-geral dos Estados Unidos depois que dois senadores republicanos forçaram o adiamento de uma votação crucial de confirmação.

Trump afirmou que Blanche, atual procurador-geral interino, poderia ser indicado novamente depois que os senadores John Cornyn, do Texas, e Thom Tillis, da Carolina do Norte, deixarem o cargo em janeiro.

"Não tenho objeção a retirar temporariamente o nome de Todd, se eles não fizerem o que é certo, e apresentá-lo novamente quando Cornyn e Tillis tiverem deixado o cargo", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

A Comissão de Justiça do Senado havia planejado votar nesta quinta-feira a aprovação da indicação de Blanche, mas os líderes republicanos adiaram a reunião depois que fracassaram as negociações para convencer Cornyn e Tillis.

Os republicanos controlam a Comissão por 12 a 10, o que significa que qualquer um dos dois senadores poderia se unir à oposição unânime dos democratas e impedir que a indicação chegasse ao plenário do Senado.

A disputa gira em torno de um acordo financeiro firmado entre Trump e a administração fiscal que concedia ao mandatário uma indenização de 1,8 bilhão de dólares (9,13 bilhões de reais).

Trump processou o serviço de impostos depois que sua declaração fiscal foi vazada para a imprensa, antes que ele retornasse à Casa Branca.

O presidente propôs que o acordo bilionário se transformasse em um fundo para pessoas que demonstrassem ter sido vítimas de perseguição política.

Questionado em audiências no Congresso sobre esse fundo, Blanche garantiu que não seria implementado.

Mas os senadores Cornyn e Tillis, que não conseguiram o apoio de Trump em recentes primárias republicanas, exigiram um compromisso formal por escrito que impedisse sua reativação.

A oposição democrata considera que Blanche não é imparcial porque atuou como advogado pessoal de Trump em processos penais.

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