Djokovic anuncia seu retorno no Masters 1000 de Cincinnati

O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta quinta-feira (30) que retornará às quadras no Masters 1000 de Cincinnati (13 a 23 de agosto), pouco mais de um mês após perder nas semifinais de Wimbledon.

"Estou feliz em anunciar que retornarei para o torneio de Cincinnati", declarou o jogador, atualmente o número 5 do ranking mundial, em um vídeo publicado no Instagram e compartilhado pela conta oficial do torneio.

"É a primeira vez desde 2023, quando disputei uma das melhores finais de Masters 1000 em três sets da minha carreira", continuou o sérvio, referindo-se à sua vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, com parciais de 5-7, 7-6 [9/7] e 7-6 [7/4]) após três horas e 49 minutos de jogo.

Djokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam, tem limitado cada vez mais suas participações no circuito para além dos quatro principais torneios. Sua última partida foi a derrota na semifinal de Wimbledon para o italiano Jannik Sinner, que acabou conquistando o título.

O sérvio se queixa frequentemente de problemas físicos, o que alimenta rumores sobre sua aposentadoria. Djokovic já havia anunciado anteriormente que não participaria do Masters 1000 de Montreal (2 a 13 de agosto), evento que antecede o de Cincinnati.

Seu próximo compromisso será o US Open (30 de agosto a 13 de setembro), onde buscará seu 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde no tênis masculino e feminino.

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