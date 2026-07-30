Sobe para 51 o número de mortos em deslizamento na China

O número de mortos em decorrência do deslizamento de terra ocorrido no sudoeste da China no início deste mês subiu para 51, com 10 pessoas ainda desaparecidas, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (30).

"Neste desastre, mais de 1.100 pessoas foram retiradas em segurança", acrescentaram, observando que 10 pessoas foram resgatadas, incluindo três que receberam atendimento hospitalar por um curto período.

O deslizamento de terra, que ocorreu em 17 de julho em Chongqing, no condado de Pengshui, arrastou vários prédios residenciais ao pé de uma montanha e ao longo da margem de um rio.

Desde o desastre, uma enorme operação de busca e resgate está em andamento, envolvendo mais de 1.080 socorristas, segundo o comunicado.

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