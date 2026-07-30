Começa o processo de seleção do próximo secretário-geral da ONU
compartilheSIGA
O Conselho de Segurança da ONU iniciou, nesta quinta-feira (30), o processo de seleção do próximo secretário-geral das Nações Unidas, mediante uma votação de sondagem para medir os níveis de apoio de que dispõem os sete candidatos ao cargo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Quatro mulheres e três homens competem para suceder António Guterres, que concluirá seu segundo mandato de cinco anos em 31 de dezembro de 2026.
São a chilena Michelle Bachelet, a equatoriana María Fernanda Espinosa, o argentino Rafael Grossi, a costa-riquenha Rebeca Grynspan, a guianesa Carolyn Rodrigues-Birkett, o ugandense Olara Otunnu e o senegalês Macky Sall.
Por volta das 10h30, horário local (11h00 no horário de Brasília), os 15 membros do Conselho se reuniram a portas fechadas. Cada Estado deve atribuir anonimamente a cada candidato uma classificação de "recomendar", "desaconselhar" ou "sem opinião".
Embora Grossi, o atual chefe da agência atômica da ONU, seja o candidato mais mencionado, os observadores acreditam que, por enquanto, não há um favorito claro na disputa, que pode se prolongar por vários meses.
"É importante iniciar o processo. É importante que (nós) selecionemos o melhor candidato", disse o embaixador paquistanês na ONU, Asim Ahmad, ao chegar à reunião.
Poucos se atrevem a prever o resultado, já que o destino dos candidatos está, na prática, nas mãos dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido), que não manifestaram suas preferências.
Seguindo uma tradição geográfica que nem sempre é respeitada, a América Latina aspira ao cargo desta vez, o que explica o fato da maioria dos candidatos ser dessa região.
Muitos Estados também defendem que, pela primeira vez, uma mulher lidere a ONU.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
abd-gw/pnb/cr/nn/rm/aa