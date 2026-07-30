Desemprego no Brasil cai pra 5,4%, menor nível desde 2012

O desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em junho e atingiu o menor nível para o período em mais de dez anos, um dado relevante para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes das eleições de outubro, nas quais buscará um novo mandato.

A economia brasileira registrou uma taxa de desemprego de 5,4% no trimestre, seu menor valor para o período desde 2012, quando o indicador começou a ser mensurado com a metodologia atual, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número é menor que os 5,6% registrados entre março e maio. Também ficou 0,4% abaixo do trimestre abril-junho de 2025, quando marcou 5,8%.

A desocupação no período afetou 5,9 milhões dos 213 milhões de habitantes do país.

Por sua vez, a informalidade, característica estrutural do mercado de trabalho brasileiro, se manteve estável e representa 37,4% da população ocupada.

O dado foi divulgado a pouco mais de três meses das eleições presidenciais, nas quais Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma disputa em que as pesquisas indicam vantagem para o atual presidente.

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