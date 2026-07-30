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Economia americana cresce 1,5% no segundo trimestre, menos do que o esperado

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AFP
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Repórter
30/07/2026 10:58

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A economia dos Estados Unidos cresceu 1,5% em taxa anualizada no segundo trimestre de 2026, menos do que o esperado pelos analistas, segundo dados oficiais divulgados pelo Departamento de Comércio nesta quinta-feira (30).

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Em relação ao primeiro trimestre, a atividade econômica aumentou 0,4%.

Os analistas haviam projetado para o segundo trimestre um aumento de 1,8% do Produto Interno Bruto na comparação anual, segundo o consenso da MarketWatch. 

"Em comparação com o primeiro trimestre, a desaceleração do PIB real no segundo trimestre refletiu uma queda dos gastos públicos e desacelerações nos investimentos e nas exportações, que foram parcialmente compensadas por uma aceleração dos gastos dos consumidores", afirmou um comunicado oficial do Escritório de Análise Econômica.

A economia americana tem mostrado um crescimento sólido nos últimos trimestres, apesar das turbulências decorrentes da política tarifária do presidente Donald Trump e das consequências da guerra no Oriente Médio.

O crescimento econômico tem sido sustentado pelos investimentos na inteligência artificial (IA), mas o consumo foi afetado após anos de preços elevados, agravados pelos efeitos da guerra. 

A inflação de junho mostrou uma desaceleração, 3,7% em 12 meses, segundo o índice PCE, também divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio. Em maio, havia sido de 4,1%.

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els/tmc/abx/nn/cr/yr

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