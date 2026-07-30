Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polônia acusa Rússia por queda de míssil perto de sua fronteira com a Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 10:04

compartilhe

SIGA

As autoridades polonesas acusaram a Rússia, nesta quinta-feira (30), de estar por trás do lançamento de um míssil que atingiu uma região fronteiriça com a Ucrânia, sem causar feridos, durante uma campanha de ataques massivos contra o país vizinho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma forte explosão acordou os moradores da localidade de Tarnawa-Kolonia, na região leste de Lublin, por volta das 4h00 (23h00 de quarta-feira, no horário de Brasília), fazendo tremer as janelas das suas casas, informou a polícia em comunicado. 

A detonação, que ocorreu a cerca de 80 quilômetros da fronteira ucraniana, deixou uma cratera com dez metros de diâmetro e cinco metros de profundidade, assim como "restos de um objeto não identificado". 

As autoridades locais inicialmente não haviam especificado a causa do incidente, que ocorreu enquanto a Rússia lançava novos ataques massivos contra a região oeste da Ucrânia de Lviv, perto da fronteira polonesa. 

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, chegou a Lublin na manhã desta quinta-feira para presidir uma reunião de crise com o ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, e o ministro do Interior, Marcin Kierwinski. 

A Procuradoria Militar abriu uma investigação para determinar a origem e a natureza do projétil, mas Tusk afirmou que "os fragmentos recuperados apontam para um míssil russo Kh-101". 

"Não há motivos para acreditar que a Polônia fosse o alvo", declarou durante uma coletiva de imprensa.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sibiga, compartilhou dessa opinião no X e afirmou que "durante a noite, um míssil de cruzeiro russo Kh-101 penetrou o espaço aéreo polonês como parte do ataque maciço da Rússia contra a Ucrânia, violando o espaço aéreo da Otan". 

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, também afirmou que o espaço aéreo polonês foi "violado" durante o ataque com mísseis e drones.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gab/cpy/tw/giv/mmy/hgs/aa/fp

Tópicos relacionados:

conflito polonia russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay