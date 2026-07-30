Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de três soldados em ataque americano
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A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que três soldados morreram durante um ataque americano em uma província no noroeste do país.
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"No brutal ataque perpetrado pelo regime terrorista dos criminosos Estados Unidos em 30 de julho de 2026, três membros corajosos e dedicados (...) da Guarda Revolucionária da província de Zanjan se tornaram mártires", afirmou o braço regional do exército ideológico da República Islâmica em um comunicado, citado pela agência Tasnim.
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