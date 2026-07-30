Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de três soldados em ataque americano

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que três soldados morreram durante um ataque americano em uma província no noroeste do país.

"No brutal ataque perpetrado pelo regime terrorista dos criminosos Estados Unidos em 30 de julho de 2026, três membros corajosos e dedicados (...) da Guarda Revolucionária da província de Zanjan se tornaram mártires", afirmou o braço regional do exército ideológico da República Islâmica em um comunicado, citado pela agência Tasnim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rkh-mz/tq/hme/mmy/meb/fp-jc