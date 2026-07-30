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Resgatados 25 gatos soterrados em shopping após terremoto no Japão

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AFP
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Repórter
30/07/2026 08:34

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Vinte e cinco gatos que ficaram presos dentro de um shopping foram resgatados no Japão, após o local ter sido atingido por uma explosão provocada por um forte terremoto, informou nesta quinta-feira (30) sua administração, gerando grande alívio nas redes sociais. 

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Momo, Kohaku, Tango, Shandy — um gato norueguês da floresta — e os demais estavam no Cat Café MOFF, no térreo do shopping Aeon em Kashima, quando ocorreu o devastador terremoto de magnitude 7,1 na terça-feira. 

O shopping foi evacuado e os funcionários voltaram para resgatar os gatos quando uma enorme explosão sacudiu o prédio, segundo o estabelecimento. 

Pelo menos 34 pessoas morreram por causa do terremoto, de acordo com as autoridades da região sudoeste de Kumamoto. 

Na quarta-feira, com autorização do Corpo de Bombeiros, da polícia e da administradora do shopping, o gerente do MOFF entrou no prédio e resgatou, em segurança, os 25 gatos, que estavam ilesos. 

Os animais chegaram sãos e salvos mais tarde à cidade de Hiroshima, no oeste do Japão, onde a empresa possui outro café de gatos, informou. 

Uma postagem sobre o resgate milagroso publicada no X pela Livedoor News recebeu 7,9 milhões de visualizações. 

Alguns usuários manifestaram alívio, mas outros disseram esperar que os gatos sejam adotados e não retornem ao café de gatos, um tipo de estabelecimento que é alvo de controvérsia. 

Outros criticaram o fato de as pessoas estarem focadas nos animais em vez das vítimas humanas do shopping, onde foram encontrados sete corpos.

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nf-stu/lga/hgs/meb/jc/fp

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