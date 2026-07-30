Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Economia da zona do euro avança 0,4% no segundo trimestre

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 07:18

compartilhe

SIGA

A economia da zona do euro cresceu no segundo trimestre, impulsionada pela recuperação da atividade econômica na França e na Irlanda após um início de ano fraco, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela agência Eurostat.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países que compartilham a moeda única aumentou 0,4% entre abril e junho, um resultado acima das expectativas dos economistas, após registrar crescimento nulo nos primeiros três meses de 2026.

O crescimento é superior às projeções dos economistas consultados pela agência Bloomberg, que previam 0,2%.

A atividade econômica recupera assim o impulso, após uma estagnação durante os três primeiros meses do ano, segundo os dados revisados da Eurostat, que inicialmente havia informado uma leve contração do PIB no primeiro trimestre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fpo/mad/abx/hgs/meb/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conjuntura economia eurozona ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay