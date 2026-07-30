Economia da zona do euro avança 0,4% no segundo trimestre

A economia da zona do euro cresceu no segundo trimestre, impulsionada pela recuperação da atividade econômica na França e na Irlanda após um início de ano fraco, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (30) pela agência Eurostat.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos 21 países que compartilham a moeda única aumentou 0,4% entre abril e junho, um resultado acima das expectativas dos economistas, após registrar crescimento nulo nos primeiros três meses de 2026.

O crescimento é superior às projeções dos economistas consultados pela agência Bloomberg, que previam 0,2%.

A atividade econômica recupera assim o impulso, após uma estagnação durante os três primeiros meses do ano, segundo os dados revisados da Eurostat, que inicialmente havia informado uma leve contração do PIB no primeiro trimestre.

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