Casa de congressista colombiano é atingida por explosivo

Um artefato explosivo caiu na noite de quarta-feira (29) na casa de um congressista na Colômbia, sem provocar vítimas, uma semana antes da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella, informou a polícia à AFP.

O ultradireitista De la Espriella, que assumirá a presidência em 7 de agosto em uma cerimônia no Congresso, substituirá o esquerdista Gustavo Petro e promete uma estratégia de segurança de linha dura em meio à pior onda de violência da última década.

O explosivo foi lançado perto da meia-noite de quarta-feira contra a casa do congressista Ariel Rodríguez, do Partido Liberal e apoiador de De la Espriella, em Cúcuta, confirmou à AFP a polícia da cidade fronteiriça com a Venezuela, cenário de violência armada.

O ataque não provocou vítimas, segundo as autoridades, que não revelaram detalhes sobre o tipo de explosivo utilizado ou se este chegou a ser acionado.

Um coquetel molotov também foi lançado contra um estabelecimento comercial da mesma área durante a noite, um episódio que "não provocou consequências", segundo um porta-voz da polícia local.

As eleições na Colômbia foram marcadas pela violência política. Em 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi assassinado a tiros em um evento de campanha. A equipe de De la Espriella denunciou na semana passada um suposto "plano criminoso" para atentar contra a vida do presidente eleito.

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