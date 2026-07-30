Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques russos deixam oito mortos na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/07/2026 06:08

compartilhe

SIGA

Oito pessoas morreram, incluindo seis da mesma família, e pelo menos 12 ficaram feridas em bombardeios noturnos russos contra várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um ataque com míssil balístico contra Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia, matou seis membros de uma família, incluindo duas menores de idade, segundo as autoridades.

"Um míssil balístico Iskander-M, lançado a partir de (a cidade russa de) Voronezh, atingiu diretamente uma residência particular onde vivia uma família numerosa, o que matou duas meninas de 5 e 12 anos, além de quatro adultos", afirmou no Telegram o comandante da administração militar municipal, Oleksandr Vilkul.

Oito pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o conselho de defesa da cidade, que advertiu que o número de vítimas pode aumentar.

Na região de Poltava (leste), uma pessoa morreu em um ataque com drones contra um depósito e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na cidade de Lviv (oeste).

Além disso, uma pessoa morreu nos bombardeios russos contra a capital Kiev, informou a administração militar local.

A Rússia lançou 74 mísseis e 284 drones contra a Ucrânia durante a madrugada de quarta para quinta-feira, afirmaram as autoridades de Kiev.

"O terror russo demonstra mais uma vez que a proteção contra a ameaça dos mísseis russos é o mais importante", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que pediu aos aliados que forneçam mais mísseis balísticos ao país.

A ofensiva aconteceu após uma advertência emitida na noite de quarta-feira por Zelensky, que citou uma "alta probabilidade" de um grande ataque russo durante a noite.

"Os russos prepararam um ataque em larga escala há vários dias. Há uma alta probabilidade de que o ataque seja executado esta noite", afirmou Zelensky na rede social X. Ele voltou a pedir aos aliados o fornecimento de projéteis para o sistema de defesa aérea do país.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos, que apenas os sistemas Patriot, dos Estados Unidos, são capazes de derrubar.

A Ucrânia enfrenta uma grave escassez dos interceptores PAC-3, que se agravou desde a guerra iniciada por Israel e Estados Unidos contra o Irã, em fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-emp/roc/arm/cjc/mas/fp

Tópicos relacionados:

conflito guerra russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay