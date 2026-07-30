Ataques russos deixam oito mortos na Ucrânia
compartilheSIGA
Oito pessoas morreram, incluindo seis da mesma família, e pelo menos 12 ficaram feridas em bombardeios noturnos russos contra várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (30).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Um ataque com míssil balístico contra Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia, matou seis membros de uma família, incluindo duas menores de idade, segundo as autoridades.
"Um míssil balístico Iskander-M, lançado a partir de (a cidade russa de) Voronezh, atingiu diretamente uma residência particular onde vivia uma família numerosa, o que matou duas meninas de 5 e 12 anos, além de quatro adultos", afirmou no Telegram o comandante da administração militar municipal, Oleksandr Vilkul.
Oito pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o conselho de defesa da cidade, que advertiu que o número de vítimas pode aumentar.
Na região de Poltava (leste), uma pessoa morreu em um ataque com drones contra um depósito e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na cidade de Lviv (oeste).
Além disso, uma pessoa morreu nos bombardeios russos contra a capital Kiev, informou a administração militar local.
A Rússia lançou 74 mísseis e 284 drones contra a Ucrânia durante a madrugada de quarta para quinta-feira, afirmaram as autoridades de Kiev.
"O terror russo demonstra mais uma vez que a proteção contra a ameaça dos mísseis russos é o mais importante", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que pediu aos aliados que forneçam mais mísseis balísticos ao país.
A ofensiva aconteceu após uma advertência emitida na noite de quarta-feira por Zelensky, que citou uma "alta probabilidade" de um grande ataque russo durante a noite.
"Os russos prepararam um ataque em larga escala há vários dias. Há uma alta probabilidade de que o ataque seja executado esta noite", afirmou Zelensky na rede social X. Ele voltou a pedir aos aliados o fornecimento de projéteis para o sistema de defesa aérea do país.
Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos, que apenas os sistemas Patriot, dos Estados Unidos, são capazes de derrubar.
A Ucrânia enfrenta uma grave escassez dos interceptores PAC-3, que se agravou desde a guerra iniciada por Israel e Estados Unidos contra o Irã, em fevereiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-emp/roc/arm/cjc/mas/fp