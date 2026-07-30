Ataques russos deixam oito mortos na Ucrânia

Oito pessoas morreram, incluindo seis da mesma família, e pelo menos 12 ficaram feridas em bombardeios noturnos russos contra várias regiões da Ucrânia, informaram as autoridades nesta quinta-feira (30).

Um ataque com míssil balístico contra Kryvyi Rig, no centro da Ucrânia, matou seis membros de uma família, incluindo duas menores de idade, segundo as autoridades.

"Um míssil balístico Iskander-M, lançado a partir de (a cidade russa de) Voronezh, atingiu diretamente uma residência particular onde vivia uma família numerosa, o que matou duas meninas de 5 e 12 anos, além de quatro adultos", afirmou no Telegram o comandante da administração militar municipal, Oleksandr Vilkul.

Oito pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o conselho de defesa da cidade, que advertiu que o número de vítimas pode aumentar.

Na região de Poltava (leste), uma pessoa morreu em um ataque com drones contra um depósito e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na cidade de Lviv (oeste).

Além disso, uma pessoa morreu nos bombardeios russos contra a capital Kiev, informou a administração militar local.

A Rússia lançou 74 mísseis e 284 drones contra a Ucrânia durante a madrugada de quarta para quinta-feira, afirmaram as autoridades de Kiev.

"O terror russo demonstra mais uma vez que a proteção contra a ameaça dos mísseis russos é o mais importante", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que pediu aos aliados que forneçam mais mísseis balísticos ao país.

A ofensiva aconteceu após uma advertência emitida na noite de quarta-feira por Zelensky, que citou uma "alta probabilidade" de um grande ataque russo durante a noite.

"Os russos prepararam um ataque em larga escala há vários dias. Há uma alta probabilidade de que o ataque seja executado esta noite", afirmou Zelensky na rede social X. Ele voltou a pedir aos aliados o fornecimento de projéteis para o sistema de defesa aérea do país.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos, que apenas os sistemas Patriot, dos Estados Unidos, são capazes de derrubar.

A Ucrânia enfrenta uma grave escassez dos interceptores PAC-3, que se agravou desde a guerra iniciada por Israel e Estados Unidos contra o Irã, em fevereiro.

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