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Incêndios afetam a ilha grega de Creta

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Repórter
30/07/2026 06:08

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Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas na ilha grega turística de Creta devido a vários incêndios, que prosseguiam nesta quinta-feira (30), atiçados pelos fortes ventos.

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"Retiramos quase 8.000 pessoas da localidade turística de Agia Galini", declarou a vice-governadora da região de Retimno, Maria Lioni, ao canal estatal ERT.

A operação aconteceu no momento em que os incêndios em Creta, que começaram na quarta-feira e mataram dois bombeiros, se aproximaram da localidade.

As chamas incendiaram casas e instalações agrícolas, afetando animais de criação, mas o balanço ainda não está claro porque os focos de incêndio permanecem ativos, disse Lioni.

Dois bombeiros ficaram bloqueados em uma estrada montanhosa perto do vilarejo de Krya Vrysi e morreram durante o incêndio. Um terceiro bombeiro faleceu durante os esforços para apagar outro incêndio perto de Giteo, na península de Peloponeso.

Os bombeiros mobilizaram 200 agentes e 53 caminhões na região de Retimno.

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jph/giv/mas/arm/fp

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