Negociações entre EUA e Irã prosseguem, afirma Paquistão
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O Paquistão, país mediador do conflito no Oriente Médio, confirmou nesta quinta-feira (30) que as negociações entre Estados Unidos e Irã "prosseguiam em curso", em meio a uma intensificação dos combates em toda a região.
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"As negociações entre as partes continuam, em particular no que diz respeito ao Estreito de Ormuz e à desescalada", declarou à imprensa em Islamabad o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Tahir Andrabi.
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