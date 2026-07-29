Agressor de Salman Rushdie é condenado nos EUA por 'ato de terrorismo'
compartilheSIGA
Um júri federal dos Estados Unidos condenou nesta quarta-feira o agressor do escritor Salman Rushdie por "cometer um ato de terrorismo" relacionado ao ataque de agosto de 2022 em um centro cultural de Nova York.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O americano de origem libanesa Hadi Matar, 28, também foi condenado por apoiar o Hezbollah, depois que investigadores encontraram materiais do grupo libanês em sua casa.
Segundo o procurador federal Michael DiGiacomo, Matar planejou durante meses o ataque a facadas que fez Rushdie perder a visão de um dos olhos. Ele já havia sido condenado pela Justiça do estado de Nova York a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio, e era julgado agora por terrorismo em um tribunal federal de Buffalo, no mesmo estado.
Segundo a acusação, o agressor seguiu a fatwa emitida em 1989 pelo então líder do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, que pedia o assassinato de Rushdie por blasfêmia.
Matar pode ser condenado à prisão perpétua. A sentença será anunciada em 3 de novembro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pnb/sla/cjc/ad/lb