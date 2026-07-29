De Miñaur vence Tsitsipas em Washington e vai enfrentar Cruz Hewitt
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O tenista australiano Alex de Miñaur iniciou a defesa de seu título no torneio de Washington (ATP 500) nesta quarta-feira (29) com uma vitória sobre o grego Stefanos Tsitsipas, e com isso avançou para enfrentar na próxima rodada seu jovem compatriota Cruz Hewitt.
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O jogador de 17 anos, filho do ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt, havia vencido sua partida de estreia em Washington na terça-feira ao superar o jogador local Marcos Giron, conquistando assim a primeira vitória de sua carreira profissional.
De Miñaur, atual número 6 do mundo, seguiu o mesmo caminho nesta quarta-feira ao derrotar Tsitsipas (51º do ranking) por 6-4, 3-6 e 6-3, em uma partida que havia sido adiada na terça devido à chuva.
O australiano reverteu um retrospecto amplamente desfavorável contra o grego, que havia vencido 12 dos 13 confrontos anteriores entre eles, incluindo o duelo mais recente, no Masters 1000 de Miami, em março deste ano.
Desta vez, De Miñaur, que fazia sua primeira aparição desde o casamento com a tenista britânica Katie Boulter, superou uma desvantagem inicial de 4 a 2 e venceu seis games consecutivos para fechar o primeiro set.
Tsitsipas conseguiu empatar mas De Miñaur assumiu o controle do set decisivo ao quebrar o saque do adversário no quarto game.
Nas arquibancadas, quem acompanhava a partida era Lleyton Hewitt, mentor de De Miñaur e pai de seu próximo oponente.
Atualmente na 612ª posição do ranking da ATP, Cruz Hewitt já havia mostrado ser uma ameaça na terça-feira ao derrotar o americano Giron (85º) em sets diretos.
No feminino, a atual campeã, a canadense Leylah Fernandez, teve um desempenho pior que o de De Miñaur. Ela foi eliminada na quarta-feira pela filipina Alexandra Eala.
A tenista asiática (28ª do ranking da WTA) superou Fernandez (34ª) com parciais de 6-2 e 7-6 (7/1), chegando às quartas de final pela quinta vez nesta temporada espetacular.
Tendo derrotado anteriormente Iga Swiatek em Wimbledon, Eala enfrentará agora a ucraniana Elina Svitolina (segunda cabeça de chave) ou a uzbeque Polina Kudermetova.
--- Resultados desta quarta-feira no Torneio de Washington:
- Masculino (ATP 500)
Primeira rodada:
Alex De Miñaur (AUS/N.1) x Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-4, 3-6, 6-3
Segunda rodada:
Lorenzo Musetti (ITA/N.4) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 5-7, 6-3
- Feminino (WTA 500)
Segunda rodada
Liudmila Samsonova (RUS) x Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-2
Alexandra Eala (PHI) x Leylah Fernandez (CAN/N.7) 6-2, 7-6 (7/1)
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