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Wall Street fecha com forte queda após Fed manter juros inalterados

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Repórter
29/07/2026 17:58

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A bolsa de Nova York fechou em forte queda nesta quarta-feira (29), depois que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) optou por manter suas taxas de juros inalteradas.

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O Dow Jones baixou 2,19%, o índice Nasdaq recuou 1,74% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 1,52%, em um contexto no qual se soma uma nova disparada dos preços do petróleo.

Por outro lado, o rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos alcançou, nesta quarta-feira, seu nível mais alto desde 2007, impulsionado por temores inflacionários.

Por volta das 18h20 GMT (17h20 de Brasília), estes títulos de longo prazo pagavam 5,22%. Na terça-feira, o rendimento estava em 5,09%, em comparação com 4,61% antes dos primeiros bombardeios israelenses e americanos contra o Irã, no fim de fevereiro.

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ni/els/mr/ad/mr/mvv/am

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