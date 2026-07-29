Sete mortos em acidente com helicóptero que combatia incêndios florestais na Argentina
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Sete pessoas morreram nesta quarta-feira (29) em um acidente com um helicóptero que combatia incêndios florestais, na região de um parque natural no oeste da Argentina, anunciou o governador da província de San Juan.
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A Agência Federal de Emergências (AFE) informou na manhã desta quarta-feira que havia perdido o contato com a aeronave, um Bell 412, na área do parque de Ischigualasto, a cerca de 1.200 km de Buenos Aires.
O governador provincial Marcelo Orrego confirmou à tarde o acidente, no qual "infelizmente sete pessoas perderam a vida", entre elas membros do corpo de bombeiros, da polícia e da proteção civil, disse ele no X.
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