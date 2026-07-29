Exército israelense acusa Hezbollah de violar trégua
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O Exército de Israel acusou o grupo libanês pró-Irã Hezbollah nesta quarta-feira (29) de uma "violação flagrante do cessar-fogo" no Líbano, afirmando que o movimento islamista lançou um drone contra um veículo israelense.
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Os militares israelenses afirmaram que o incidente ocorreu em uma faixa do território onde suas forças estão destacadas, que avança cerca de 10 km no sul do Líbano ao longo da fronteira entre os dois países.
"Durante a noite desta quarta-feira, o Hezbollah lançou um drone explosivo contra um veículo de engenharia das FDI (Forças de Defesa de Israel) no pico de Ali al Taher, dentro da Zona de Segurança", afirmou o exército em um comunicado.
A nota classificou o incidente como "uma violação flagrante do cessar-fogo".
O chefe do Exército de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, visitou os soldados destacados no sul do Líbano nesta quarta-feira. Ele afirmou que a força israelense "não se retirará da Zona de Segurança até que a segurança de longo prazo esteja garantida".
"Se necessário, aprofundaremos nossas operações e chegaremos a áreas adicionais", acrescentou, segundo um comunicado militar.
Em virtude de um acordo mediado pelos Estados Unidos e assinado no mês passado, o Exército libanês deve desarmar o Hezbollah e o israelense precisa se retirar das "zonas piloto", onde posteriormente serão posicionadas forças libanesas.
O acordo foi alcançado mais de três meses depois que o Hezbollah envolveu o Líbano na guerra mais ampla do Oriente Médio, com lançamentos de foguetes contra Israel em apoio ao Irã. O gesto desencadeou importantes bombardeios aéreos israelenses e uma invasão terrestre.
Embora a violência tenha diminuído desde a assinatura de um acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã no mês passado, e do acordo entre Líbano e Israel, Beirute denuncia bombardeios intermitentes e ataques de artilharia israelenses no sul do país.
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