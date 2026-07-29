Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Haiti registra mais de 5.500 agressões sexuais no primeiro semestre de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
29/07/2026 16:16

compartilhe

SIGA

O Haiti registrou mais de 5,5 mil casos de violência de gênero no primeiro semestre deste ano, a maioria deles envolvendo estupros de mulheres e meninas, informou a ONU nesta quarta-feira (29).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mergulhado em uma profunda crise política, social e econômica, o Haiti sofre com a violência de poderosas gangues responsáveis por assassinatos, estupros, saques e sequestros.

As autoridades registraram mais de mil casos de violência de gênero somente em junho. O porta-voz da ONU, Farhan Haq, alertou para um "aumento alarmante" desse tipo de agressão.

Dos mais de 5,5 mil casos de violência sexual registrados no primeiro semestre deste ano, mais de 3 mil ocorreram entre abril e junho, afirmou.

Os números representam um aumento proporcional em relação ao ano passado, quando foram registrados pouco mais de 8 mil casos, destacou Haq.

Cerca de 70% dos casos de violência sexual registrados no primeiro semestre de 2026 foram estupros, muitos deles cometidos por gangues de homens armados.

Mais da metade das vítimas eram mulheres deslocadas.

Especialistas já haviam alertado para a violência sexual desenfreada no Haiti.

Youri Saadallah, do Conselho Norueguês para Refugiados, advertiu que mulheres e meninas estavam "sendo usadas como campo de batalha".

A ONU mobilizou um contingente denominado Força de Repressão às Gangues (GSF), após o fracasso de uma força militar multinacional liderada pelo Quênia em sua missão de estabilizar o país.

Segundo a ONU, 1,5 milhão dos 11 milhões de habitantes do Haiti estão deslocados, e mais de 5 milhões enfrentam grave insegurança alimentar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gw/acb/dga/nn/am

Tópicos relacionados:

crime guangues haiti mulheres

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay