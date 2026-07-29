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Economia dos EUA demonstra 'solidez impressionante', diz presidente do Fed

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Repórter
29/07/2026 16:05

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A economia americana tem demonstrado até agora "uma solidez impressionante", opinou, nesta quarta-feira (29), o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Kevin Warsh, ao justificar que a instituição tenha decidido manter suas taxas de juros de referência inalteradas.

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"A economia tem demonstrado uma solidez impressionante, apesar dos choques recentes. As tendências são positivas e nos mostram um crescimento que segue sendo robusto", disse Warsh durante uma coletiva de imprensa que se seguiu a dois dias de reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC) da instituição.

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els/ni/mr/nn/mvv/am

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