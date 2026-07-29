Príncipe Harry e outros demandantes podem ter que pagar indenização ao Daily Mail

O príncipe Harry, o cantor Elton John e outras cinco celebridades podem ter que pagar milhões de dólares de indenização ao proprietário dos jornais Daily Mail e Mail On Sunday, contra quem perderam um processo no início de julho.

O Tribunal Superior de Londres determinou, após dois meses de julgamento, que os demandantes não conseguiram demonstrar que os tabloides interceptaram mensagens de voz ou escutaram conversas telefônicas para alimentar cerca de 50 artigos publicados entre 1993 e 2018.

Durante uma audiência para resolver a questão dos gastos judiciais, que começou nesta quarta-feira (29) no mesmo tribunal, a empresa proprietária dos dois jornais, a Associated Newspapers Limited (ANL), indicou que teria desembolsado um total de 34,5 milhões de libras (R$ 234,9 milhões na cotação atual) em quatro anos de processo.

O advogado da ANL exige da Justiça uma indenização que cubra grande parte das despesas, com um primeiro pagamento de 9,9 milhões de libras (R$ 64,7 milhões) em até 15 dias.

Segundo este advogado, o litígio "não foi ordinário e razoável", mas envolveu um "ataque em todas as frentes" contra a ANL e um "bombardeio de publicidade" que prejudicou a reputação dos jornalistas durante anos.

Harry e os demais demandantes, incluindo a atriz Liz Hurley e o marido de Elton John, David Furnish, haviam contratado um seguro que cobria até 16,2 milhões de libras (R$ 110,3 milhões) em despesas, segundo as conclusões escritas de seu advogado.

Se a Justiça aceitar o pedido da ANL, em teoria eles poderão desembolsar até 18,3 milhões de libras (R$ 124,6 milhões).

O advogado dos denunciantes criticou as despesas judiciais "vertiginosas" assumidas pela ANL, que ultrapassaram amplamente um orçamento aprovado anteriormente pela Justiça, e considerou que um eventual pagamento de "milhões" teria "consequências muito graves" para seus clientes.

Também defendeu que o filho do rei Charles III, que havia denunciado uma decisão "incoerente" e "chocante", e os demais demandantes, "se comportaram de maneira honesta e de boa-fé".

Por isso, o advogado pede o reembolso de despesas menores, com base na tabela padrão da Justiça, e propõe o pagamento de um adiantamento de 8 milhões de libras (R$ 54,5 milhões).

A audiência continuará na quinta-feira, e a decisão deverá ser comunicada por escrito em data posterior.

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