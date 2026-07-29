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Air France e Lufthansa apresentam ofertas para participação na TAP Air Portugal

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Repórter
29/07/2026 14:46

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A Air France-KLM e a Lufthansa apresentaram suas propostas para a privatização parcial da companhia aérea TAP Air Portugal, da qual o Estado português espera vender até 49,9%, anunciou nesta quarta-feira (29) a Parpública, agência portuguesa responsável pelo processo.

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Ambos os grupos tinham até esta quarta-feira para apresentar suas ofertas, como parte da fase final do processo de privatização iniciado pelo governo português. 

A operação envolve a venda de até 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% são reservados para os funcionários.

As ofertas finais devem especificar as condições financeiras e estratégicas para a aquisição de uma participação na empresa portuguesa.

Após a apresentação das propostas, a Parpública terá 30 dias para entregar seu relatório ao governo, no qual avaliará as ofertas.

A decisão final deverá ser aprovada pelo Conselho de Ministros e, posteriormente, receber a aprovação das autoridades da concorrência.

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lf/ahg/an/aa/am

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