Pai de Amy Winehouse indenizará amigas da filha por disputa sobre objetos da cantora

O pai da cantora britânica Amy Winehouse foi condenado, nesta quarta-feira (29), a pagar 950 mil libras (cerca de 6,4 milhões de reais) a amigas de sua falecida filha, a quem processou, sem sucesso, por terem leiloado roupas e outros objetos da artista.

Mitch Winehouse perdeu, no início deste ano, um processo no Tribunal Superior do Reino Unido contra duas amigas da artista que leiloaram dezenas de peças de roupa e outros pertences da cantora anos após sua morte.

A falecida cantora, famosa por sua característica voz rouca e por alcançar um sucesso meteórico em escala mundial, morreu em julho de 2011 por intoxicação alcoólica, quando tinha apenas 27 anos.

Naomi Parry, ex-estilista da cantora, e sua amiga Catriona Gourlay negaram ter agido de forma desonesta ao leiloar os objetos, que, segundo afirmaram, haviam sido dados ou emprestados por Amy.

O pai da artista alegou que elas não tinham o direito de vender os itens.

Os 155 objetos leiloados entre 2021 e 2023 incluíam peças de roupa, sapatilhas de balé, bolsas, brincos e produtos de maquiagem que pertenceram à Amy, assim como um vestido que ela usou em sua última turnê, em 2011.

Durante o julgamento, os advogados do autor da ação alegaram que as amigas de Amy Winehouse teriam se aproveitado do fato de que o pai dela esquecia certas coisas ou não se lembrava bem delas para leiloar os pertences da cantora e ficar com o dinheiro obtido, mais de 1,4 milhão de dólares (aproximadamente 7,1 milhões de reais) provenientes das vendas.

A juíza concluiu que as duas mulheres "não esconderam deliberadamente" nenhum dos objetos do pai de Winehouse, que "sempre soube" da intenção de vendê-los e só entrou com ações legais contra elas para obter dinheiro depois que o leilão havia sido concluído.

"O autor decidiu apresentar uma ação intrinsecamente frágil e formular graves acusações infundadas contra as rés", declarou a juíza Sarah Clarke nesta quarta-feira.

"O fato de ele ter feito isso de forma consciente e deliberada contra duas jovens que permaneceram fielmente ao lado de Amy torna sua conduta irrazoável especialmente grave", acrescentou a magistrada.

Na sentença proferida em abril, a juíza destacou que Amy Winehouse era conhecida por sua "extraordinária generosidade com seus amigos e também com pessoas que mal conhecia".

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