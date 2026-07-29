Pai de Amy Winehouse indenizará amigas da filha por disputa sobre objetos da cantora
compartilheSIGA
O pai da cantora britânica Amy Winehouse foi condenado, nesta quarta-feira (29), a pagar 950 mil libras (cerca de 6,4 milhões de reais) a amigas de sua falecida filha, a quem processou, sem sucesso, por terem leiloado roupas e outros objetos da artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mitch Winehouse perdeu, no início deste ano, um processo no Tribunal Superior do Reino Unido contra duas amigas da artista que leiloaram dezenas de peças de roupa e outros pertences da cantora anos após sua morte.
A falecida cantora, famosa por sua característica voz rouca e por alcançar um sucesso meteórico em escala mundial, morreu em julho de 2011 por intoxicação alcoólica, quando tinha apenas 27 anos.
Naomi Parry, ex-estilista da cantora, e sua amiga Catriona Gourlay negaram ter agido de forma desonesta ao leiloar os objetos, que, segundo afirmaram, haviam sido dados ou emprestados por Amy.
O pai da artista alegou que elas não tinham o direito de vender os itens.
Os 155 objetos leiloados entre 2021 e 2023 incluíam peças de roupa, sapatilhas de balé, bolsas, brincos e produtos de maquiagem que pertenceram à Amy, assim como um vestido que ela usou em sua última turnê, em 2011.
Durante o julgamento, os advogados do autor da ação alegaram que as amigas de Amy Winehouse teriam se aproveitado do fato de que o pai dela esquecia certas coisas ou não se lembrava bem delas para leiloar os pertences da cantora e ficar com o dinheiro obtido, mais de 1,4 milhão de dólares (aproximadamente 7,1 milhões de reais) provenientes das vendas.
A juíza concluiu que as duas mulheres "não esconderam deliberadamente" nenhum dos objetos do pai de Winehouse, que "sempre soube" da intenção de vendê-los e só entrou com ações legais contra elas para obter dinheiro depois que o leilão havia sido concluído.
"O autor decidiu apresentar uma ação intrinsecamente frágil e formular graves acusações infundadas contra as rés", declarou a juíza Sarah Clarke nesta quarta-feira.
"O fato de ele ter feito isso de forma consciente e deliberada contra duas jovens que permaneceram fielmente ao lado de Amy torna sua conduta irrazoável especialmente grave", acrescentou a magistrada.
Na sentença proferida em abril, a juíza destacou que Amy Winehouse era conhecida por sua "extraordinária generosidade com seus amigos e também com pessoas que mal conhecia".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
aks/jkb/psr/ahg/rm/am