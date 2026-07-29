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Turquia enfrenta grandes incêndios florestais perto das praias turísticas

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AFP
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Repórter
29/07/2026 12:36

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Os bombeiros turcos combatem incêndios florestais perto das praias turísticas no sul do país nesta quarta-feira (29), o que forçou centenas de pessoas a abandonarem o local, informaram autoridades locais. 

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Centenas de bombeiros combatiam o maior incêndio na província de Mugla, com mais de 20 aviões e helicópteros lançando água sobre as chamas, informou o Ministério da Agricultura. 

A mídia turca noticiou que a principal rodovia que liga a cidade turística de Antalya à cidade litorânea de Fethiye foi fechada devido à fumaça. 

A emissora de televisão NTV informou que o acesso às ruínas de Olympos, na província de Antalya, também foi bloqueado. 

Na província de Mugla, o incêndio começou em uma área agrícola e se espalhou para uma floresta, segundo o gabinete do governador provincial. 

O gabinete acrescentou que 202 moradores e alguns pacientes hospitalizados foram retirados dali. 

Outro grande incêndio queimava na região de Bal?kesir, na costa do Mar Egeu, ao longo da estrada que liga Izmir, a terceira maior cidade do país, à região de Dardanelos. 

A Turquia enviou dois aviões à Espanha para ajudar no combate aos incêndios florestais e outros dois para a França, que também enfrenta incêndios em suas florestas.

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bg-ach/tw/ahg/an/aa

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