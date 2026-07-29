Cinco crianças e uma jovem morrem em incêndio em Honduras

Seis membros de uma família, cinco deles crianças, morreram carbonizados, nesta quarta-feira (29), quando sua casa pegou fogo em um povoado de San Pedro Sula, no norte de Honduras, informou o Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram uma jovem de 19 anos e seu filho de seis meses, e seus quatro irmãos de 17, 10, 7 e 6 anos, que dormiam quando as chamas consumiram a casa.

O incêndio foi registrado em uma das casas de madeira e chapas de zinco do assentamento informal Esquipulas, erguido às margens de um rio, na região oeste de San Pedro Sula, segunda cidade mais importante de Honduras.

"Ao que parece, a família mantinha a porta trancada com correntes e cadeados, e para eles foi difícil conseguir as chaves para sair", declarou Martín Aguilar, tenente do Corpo de Bombeiros, à mídia local TSI.

As autoridades investigam se o incêndio teria sido provocado por um curto-circuito na residência.

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