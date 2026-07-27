EUA confirma nova rodada de negociações entre Líbano e Israel em Roma

Os Estados Unidos confirmaram, nesta segunda-feira (27), a realização de novas conversas entre Israel e Líbano, em Roma, de 4 a 6 de agosto, no contexto da criação de “zonas-piloto” com o Exército libanês.

“Em Roma, os grupos técnicos vão se concentrar em avançar rumo à plena implementação do acordo-quadro”, declarou um funcionário do Departamento de Estado sob condição de anonimato, referindo-se à ampliação do processo das zonas-piloto, à resolução das questões fronteiriças pendentes e à elaboração de um acordo global de paz e segurança.

“A experiência adquirida com as primeiras zonas nos ajudará a aprimorar a implementação das zonas-piloto para que possam ser ampliadas de maneira progressiva”, acrescentou.

No domingo, o Exército libanês condenou a continuidade das operações militares de Israel no sul do Líbano, afirmando que isso o impede de se posicionar ali como estava previsto no acordo firmado em junho entre os dois países em Washington.

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, anunciou há alguns dias a realização dessas conversas.

O acordo alcançado em junho prevê o deslocamento do Exército libanês para “zonas-piloto” evacuadas por Israel, que ainda ocupa uma parte do sul do país, condicionado ao desarmamento do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

Apesar da relativa calmaria nos combates, o Exército israelense continua realizando ataques intermitentes no sul.

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